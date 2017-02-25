Вблизи населенного пункта Броды Львовской области выявили и обезвредили авиационную бомбу весом 500 кг.

Об этом сообщает «Укринформ» с ссылкой на пресс-службу ГСЧС. «23 февраля спасателям 2-го СЦБР ГСЧС Украины пришло сообщение о том, что вблизи населенного пункта Броды Львовской области во время санитарной чистки леса был выявлен предмет, извне похожий на авиационную бомбу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после контрольного осмотра было установлено, что это фугасная авиационная бомба SC-500 бывшей немецкой армии, времен Второй мировой войны. Опасное место выявления пиротехники оградили и выставили охрану. В дальнейшем было принято решение транспортировать этот боеприпас на подрывную площадку, поскольку он был выявлен в 50 м от жилых домов и в 100 м от газопровода высокого давления. Поэтому обезвреживание его на месте выявления было невозможным.

«По состоянию на 17:50 24 февраля этот боеприпас был транспортирован и обезврежен в установленном порядке», - сообщили в ГСЧС.