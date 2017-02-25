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Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Леся Курбаса - режиссера, актера, реформатора украинского театра, сообщает «Укринформ».

25 февраля 1887 года в городе Самбор родился Лесь Курбас (Александр-Зенон Степанович; 1887-1937), украинский режиссер, актер, драматург, публицист, переводчик. Курбас был следующим, кто пришел на смену «корифеям», учредителям украинского театра - семье Тобилевичей (Карпенко-Карый, Садовский, Саксаганский) с их уклоном и акцентом на национальное, украинское. Он стал реформатором украинского театра, отказавшись от «шароварщины» и создав театр европейского уровня. До Курбаса, смотря украинские спектакли можно было или смеяться (порой гомерически хохотать), или плакать (рыдать; вспомнить хотя бы «Бесталанную»). И все. Других эмоций, или, к примеру, каких-то более или менее глубоких рефлексий не следовало было ожидать. Трудно даже представить, сколько он успел за свои 50 лет. И сколько бы еще сделал, если бы не погиб от чекистской пули в карельском Сандармохе. Курбас впервые на украинской сцене поставил спектакли «В пуще» Леси Украинки, «Царь Эдип» Софокла (обе - 1918), «Макбет» Шекспира (1920), «Народный Малахий» (1928), «Мина Мазайло», (1929) «Маклена Граса» (1933); сам играл, переводил с немецкого (преимущественно драмы), учил (и научил) целую плеяду «березольцев»

 
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