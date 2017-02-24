Народный депутат от «Радикальной партии» Денис Силантьев мог работать в интересах сепаратистских сил, продвигающих идею федерализации Украины. Об это стало известно в результате обнародования СБУ записей телефонных разговоров между помощником Силантьева Юрием Житомирским и руководителем секретариата «Депутатского объединения по реформированию налогового, таможенного и земельного законодательства» Галиной Яровой, сообщает From-UA со ссылкой на «Аргументум».

«На аудиозаписях слышно, как сотрудник Силантьева договаривается о денежной сумме, которую получат народные депутаты за участие в мероприятиях в поддержку федерализации Украины. Также они обсуждали «создание свободных экономических зон» в Одесской, Запорожской и Львовской областях», – говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что, по данным национального реестра общественных организаций, Юрий Житомирский является помощником депутата Дениса Силантьева, а также других нардепов.