Высший совет правосудия во время заседания 23 февраля решил уволить 17 судей на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции в соответствии с решениями Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВСП.
Отмечается, что согласно пункту 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.
Так, Высший совет правосудия принял решение об увольнении в соответствии с решениями Высшей квалификационной комиссии судей Украины за совершение существенного дисциплинарного проступка судей:
Окружного административного суда города Севастополя Водяхина Сергея Анатольевича, Москаленко Сергея Анатольевича, Гаманка Евгения Александровича, Киселевой Елены Николаевны, Кононовой Юлии Сергеевны, Суворовой Светланы Владимировны;
Хозяйственного суда города Севастополя Плиевой Натали Гурамивны, Юриной Елены Николаевны, Харченко Игоря Арсентиевича;
Севастопольского апелляционного хозяйственного суда Коваля Владимира Николаевича, Сотула Виктории Владимировны;
Окружного административного суда Автономной Республики Крым Ольшанской Татьяны Семеновны, Цыгановой Галины Юрьевны;
Симферопольского районного суда Автономной Республики Крым Родькиной Любви Анатольевны;
Гагаринского районного суда города Севастополя Поповой Натальи Игоревны;
Хозяйственного суда Донецкой области Мирошниченко Ярослава Станиславовича;
Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области Зарицкий Оксаны Алексеевны.
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