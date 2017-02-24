Приход в Гослесагенство эффективного топ-менеджера, уже доказавшего свою способность разрешать кризисные ситуации государственного масштаба, ускорит реформу лесной отрасли и даст возможность побороть теневые схемы в этой сфере.
Так прокомментировал информацию о планирующемся назначении председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины нынешнего главы Госпродкорпорации Александра Григоровича эксперт Вадим Нечитайло, сообщают «Факты».
«Лесная отрасль в Украине сегодня является, пожалуй, одной из самых сложных по уровню накопившихся проблем. Разрешить их и начать системные изменения невозможно без компетентного человека, который будет координировать этот процесс, -сказал эксперт. – Поэтому закономерно и очень правильно, что к этой работе привлекают профессионала с опытом антикризисного управления».
По его словам, за неполный год работы Александра Григоровича в ГПЗКУ из которых всего пять месяцев – в статусе главы корпорации, ее работа была значительно оптимизирована, улучшились финансовые показатели, а также произошла переориентация на сотрудничество с небольшими агропроизводителями и фермерами.
Как рассказал на условиях анонимности представитель Минагрополитики, которое курирует корпорацию, только благодаря новому руководителю ГПЗКУ смогла восстановить отношения с китайскими партнерами, которые вновь готовы инвестировать в Украину.
«А до того, как Григорович взял процесс под свой контроль речь шла уже о разрыве контракта», – сказал инсайдер.
В Гослесагентстве перед новым топ-менеджером стоят задачи сопоставимой сложности. По словам Игоря Гужвы, кандидата экономических наук, эксперта CMD-Ukraine (Center for market development economy), состояние лесных ресурсов в стране стремительно ухудшается – наибольшую площадь в лесных насаждениях занимает молодняк (45,4%) и средневозрастные насаждения (37,7%), что означает в краткосрочной перспективе резкое уменьшение предложения древесного сырья. Среди других проблем – отсутствие у отечественного производителя доступа к сырью, даже несмотря на действие моратория, а также низкая эффективность государственного сектора в отрасли.
«Государственное агентство лесных ресурсов Украины, которое контролирует 70% площадей леса в стране может стать маркет-мейкером отрасли, – уверен аналитик Олег Гуменюк. – Появление такого опытного руководителя как Александр Григорович однозначно ускорит позитивные изменения в лесном хозяйстве».
Напомним, что Кабмин планирует назначить главой Гослесагенства Александра Григоровича вместо Кристины Юшкевич. Его кандидатура уже согласована в МинАПК и может быть вынесена на ближайшее заседание правительства.
Справка. Александр Григорович родился 10 ноября 1967 в с. Жеваловка, Новоархангельского района Кировоградской области.
Закончил Украинскую сельхозакадемию по специальности «механизация сельского хозяйства». От февраля 1998 до февраля 2010 занимал руководящие должности в частных компаниях. В 2010 гг. – Генеральный директор Украинского научно-производственного инженерного центра по охране труда в сельском хозяйстве Укрсильгоспохоронпраця.
С апреля 2010 до февраля 2011 – советник министра аграрной политики Украины.
В 2011 г. занимал должность заместителя председателя Государственной инспекции сельского хозяйства Украины.
До февраля 2014 был директором Департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
5 октября 2016 назначен и.о. председателя правления ПАО “ГПЗКУ”
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