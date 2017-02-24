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Народный депутат Андрей Артеменко заявил, что не встречался с юристами президента США Дональда Трампа, хотя действительно в Вашингтоне обсуждал мирные инициативы.

Об этом он рассказал журналистам после допроса в Генеральной прокуратуре Украины, передает 112 Украина.

«Да, встреча произошла с теми людьми, о которых идет речь в газете NYT, действительно мы обсуждали наши мирные инициативы. Что было дальше, какие документы, кто кому передавал, или существовали какие-то предварительные заметки, которые делали люди, с которыми я встречался, мне неизвестно», - заявил он.

При этом Артеменко подчеркнул, что он допрашивается ГПУ в качестве свидетеля и не уверен, что ему запрещен выезд за границу. «Относительно запрета моего выезда за границу. К сожалению, ответа я еще не получил. Убежден, что встречусь с руководством ГПСУ и спрошу еще до того, как я собираюсь поехать за границу на презентацию нашего мирного плана», - сказал он.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что народный депутат  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Документ предусматривает, в частности, вынесение на референдум вопроса передачи Крыма в аренду России, установление контроля Украины над неконтролируемой частью границы на востоке, создание фонда восстановления Донбасса и впоследствии снятия санкций с РФ.

Артеменко собирается публично представить свой план по снятию санкций с России в Вашингтоне.

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ForUm

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