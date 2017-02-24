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Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает на то, что в 2017 году рост ВВП будет больше, чем на 3%.

Об этом он сказал на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета, сообщает Укринформ.

«Мы видим достаточно оптимистичный рост. На 2017 год мы заложили 3% рост. Но мы думаем, что мы можем увеличить этот показатель», - сказал он.

Он напомнил о том, что в четвертом квартале прошлого года Украина имела рост ВВП на уровне 4,7%.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста внутреннего валового продукта в 2017 году до 2,8%. 

По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2017 году рост ВВП в Украине составит 2,4%. 
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