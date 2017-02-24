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Из 349 официально зарегистрированных партий в Украине реально работают и подают финансовые отчеты около 70.

Об этом заявил генеральный директор ВГО «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель во время международной конференции «Партийная реформа как залог стабилизации политической ситуации в Украине», сообщает Укринформ.

«Если проанализировать финансовые отчеты политических партий, то мы видим, что 3/4 политических партий подали в декларациях фактически нули либо прочерки. И к величайшему сожалению, это даже те партии, которые осуществляют активную деятельность на местах. То есть, в Украине есть около 60-70 политических партий, которые реально работают и подают реальные финансовые отчеты», - отметил Кошель.

Он напомнил, что по данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Украине официально зарегистрированы 349 политических партий, из которых более 100 не подали финансовые отчеты в НАПК.

«По нашему убеждению нужно совершенствовать закон и ввести норму, которая предполагает возможность аннулирования свидетельства политической партии в случае, если она два раза подряд не подавала финансовые отчеты к НАПК», - отметил Кошель. 

Напомним, департамент по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК выявил признаки уголовных преступлений в отчетах за третий квартал 2016 года 12 политических партий.
ForUm

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