Допрос народного депутата Андрей Артеменко продолжится в понедельник, проверяется информация о встрече нардепа с юристами президента США Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявил прокурор ГПУ Николай Мерет.

«Он предоставляет показания, с адвокатом пришел. Допрос не был завершен, он остановлен до понедельника после обеда. Прокуратура не подавала каких-либо документов для запрета выезда из страны в настоящее время. Он допрашивается в качестве свидетеля. Уголовное производство начато по статье 111 УК. О любом подозрении еще никто не говорит, еще проверяется имеющаяся информация. Проверяется также информация о встрече Артеменко с юристами Трампа», - заявил Мерет, сообщает 112 Украина.

Прокурор также отказался сообщать о сути допроса, так как идет следствие, но пообещал, что в дальнейшем будет принято решение, которое будет известно СМИ.

«Решение, это зависит от того, какие доказательства будут собраны во время досудебного расследования», - заявил он.

Сегодня Артеменко пришел на допрос в прокуратуру.

Напомним, американская газета The New York Times написала, что народный депутат Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против нардепа по статье государственная измена.