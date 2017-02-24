также в разделеОбщество
Главу «центробанка» «ДНР» будут судить заочно 15
СБУ изъяла в Одессе 2,5 тонны антиукраинских газет 21
Эксперты приветствуют назначение Григоровича главой Гослесагентства 22
Рубан и Савченко приехали в «ДНР» 417
На «Евровидение» продано 15 тысяч билетов, более половины купили украинцы 16
Донецкая фильтровальная станция прекратила работу 24
Хирурга Академии сухопутных войск задержали за взятку 15
Фирташа освободили из-под стражи 75
Судья по делу Пасишника взяла самоотвод 14
В Кропивницком по заданию из РФ разобрали часть аэродрома 74
Глава района на Житомирщине погорел на взятке 21
Умер «киборг», поднявший флаг Украины над ДАП 245
По делу «26 февраля» в Крыму установлена халатность 7 милиционеров 70
Из-за обстрелов Авдеевка снова осталась без воды 60
23 февраля. Картина дня 86
В Украину на день придет весна 70
Задержанным при ограблении банкомата в Сумах оказался бывший сотрудник СБУ 55
Главреда газеты на Донетчине будут судить за сепаратизм 37

Департамент организации работы по предупреждению и выявлению коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции провел 11 проверок органов государственной власти и местного самоуправления относительно их работы по предупреждению и выявлению коррупции, в результате которых 6 руководителям внесены предписания об устранении нарушений закона «О предотвращении коррупции», сообщает пресс-служба НАПК.

В Агентстве отметили, что по результатам проведенных проверок внесены предписания министру аграрной политики и продовольствия Украины, председателям Глуховского районного совета Сумской области и Каменец-Подольского районного совета Хмельницкой области (нарушение требований статей 56-58 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (относительно проведения специальной проверки).

Также предписания относительно необеспечения условий для сообщений о коррупции, в том числе анонимных (нарушение требований части 4 статьи 53 Закона Украины «о предотвращении коррупции») были внесены министру энергетики и угольной промышленности Украины и и.о. министра здравоохранения Украины.

Городской голова Кременчуга Полтавской области получил предписание от НАПК относительно непривлечения к дисциплинарной ответственности лица, совершившего правонарушение, связанное с коррупцией (нарушение требований части 2 статьи 65 закона «О предотвращении коррупции»), в подчиненном ему городском совете.

Также отмечается, что на сегодня НАПК проинформировано о своевременное выполнении предписаний всеми министерствами и Кременчугским городским советом Полтавской области. Рассмотрение вопроса о выполнении предписания главе Каменец-Подольского районного совета должно состояться на ближайшем заседании соответствующего совета. Председатель же Глуховского районного совета Сумской области не принял вовремя мер по выполнению предписания Национального агентства, поэтому на него составлен протокол о совершении административного правонарушения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние