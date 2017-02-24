Департамент организации работы по предупреждению и выявлению коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции провел 11 проверок органов государственной власти и местного самоуправления относительно их работы по предупреждению и выявлению коррупции, в результате которых 6 руководителям внесены предписания об устранении нарушений закона «О предотвращении коррупции», сообщает пресс-служба НАПК.



В Агентстве отметили, что по результатам проведенных проверок внесены предписания министру аграрной политики и продовольствия Украины, председателям Глуховского районного совета Сумской области и Каменец-Подольского районного совета Хмельницкой области (нарушение требований статей 56-58 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (относительно проведения специальной проверки).

Также предписания относительно необеспечения условий для сообщений о коррупции, в том числе анонимных (нарушение требований части 4 статьи 53 Закона Украины «о предотвращении коррупции») были внесены министру энергетики и угольной промышленности Украины и и.о. министра здравоохранения Украины.

Городской голова Кременчуга Полтавской области получил предписание от НАПК относительно непривлечения к дисциплинарной ответственности лица, совершившего правонарушение, связанное с коррупцией (нарушение требований части 2 статьи 65 закона «О предотвращении коррупции»), в подчиненном ему городском совете.



Также отмечается, что на сегодня НАПК проинформировано о своевременное выполнении предписаний всеми министерствами и Кременчугским городским советом Полтавской области. Рассмотрение вопроса о выполнении предписания главе Каменец-Подольского районного совета должно состояться на ближайшем заседании соответствующего совета. Председатель же Глуховского районного совета Сумской области не принял вовремя мер по выполнению предписания Национального агентства, поэтому на него составлен протокол о совершении административного правонарушения.