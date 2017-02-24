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На сегодняшний день окончательного варианта меморандума о сотрудничества с Международным валютным фондом нет, но ситуация меняется ежедневно.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«На сегодняшний день нет окончательного варианта меморандума, согласованного с МВФ. Ситуация изменяется ежедневно и то, что печатается в СМИ, очень часто или не соответствует действительности, или очень быстро устаревает», - сказал Розенко, сообщает УНИАН.

Напомним, 16 февраля министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина и Международный валютный фонд находятся на финальной стадии подписания меморандума о сотрудничестве, а заседание Совета директоров МВФ может быть за две-три недели.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что переговоры Международного валютного фонда с Украиной о выделении очередного транша в рамках $17,5-миллиардной кредитной программы продвигаются хорошо.

 


 
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