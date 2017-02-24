В результате взрыва заминированного автомобиля в селе недалеко от сирийского Эль-Баба, который контролируют поддерживаемые Турцией повстанцы, погибли 42 человека.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

Как отмечает агентство, среди 35 погибших - мирные жители, остальные - бойцы Сирийской освободительной армии. Авто подорвали на контрольно-пропускном пункте, где много гражданских ждут, чтобы вернуться в Эль-Баб.

Ранее в четверг в Эль-Бабе несколько повстанцев погибли в результате взрыва мины, который произошел во время зачистки города от неразорвавшихся боеприпасов после отступления боевиков «Исламского Государства».