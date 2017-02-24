Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скоропостижно скончавшийся в Нью-Йорке 20 февраля, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Погребение прошло со всеми воинскими почестями, сообщает ТАСС.
Ранее церемония прощания с Чуркиным состоялась в Большом траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. Там же прошло его отпевание.
Напомним, Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года.
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