В американской армии запретили слушать некоторые рок-группы, сообщает NME.

В распоряжении СМИ оказался «черный список» исполнителей, чью музыку запрещено проигрывать на командных пунктах в любое время.

Так, среди запрещенных – Nickelback, Slipknot, Korn, Smashmouth и Creed.

В официальном уведомлении указано, что эти «ужасные рок-группы» запрещается включать в любое время, а не только в рабочие часы.

Фотографию документа опубликовал в Twitter журналист Джеффри Ингерсолл. Имя офицера, выпустившего указания, и его место службы на снимке зачеркнуты.

An officer actually issued a memo banning Nickleback's music in the command post. pic.twitter.com/4nAQVwRli2 — Geoffrey Ingersoll (@GPIngersoll) 17 февраля 2017 г.



