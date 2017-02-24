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В американской армии запретили слушать некоторые рок-группы, сообщает NME.

В распоряжении СМИ оказался «черный список» исполнителей, чью музыку запрещено проигрывать на командных пунктах в любое время.

Так, среди запрещенных – Nickelback, Slipknot, Korn, Smashmouth и Creed.

В официальном уведомлении указано, что эти «ужасные рок-группы» запрещается включать в любое время, а не только в рабочие часы.

Фотографию документа опубликовал в Twitter журналист Джеффри Ингерсолл. Имя офицера, выпустившего указания, и его место службы на снимке зачеркнуты.

 


 
ForUm

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