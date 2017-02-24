В американской армии запретили слушать некоторые рок-группы, сообщает NME.
В распоряжении СМИ оказался «черный список» исполнителей, чью музыку запрещено проигрывать на командных пунктах в любое время.
Так, среди запрещенных – Nickelback, Slipknot, Korn, Smashmouth и Creed.
В официальном уведомлении указано, что эти «ужасные рок-группы» запрещается включать в любое время, а не только в рабочие часы.
Фотографию документа опубликовал в Twitter журналист Джеффри Ингерсолл. Имя офицера, выпустившего указания, и его место службы на снимке зачеркнуты.
An officer actually issued a memo banning Nickleback's music in the command post. pic.twitter.com/4nAQVwRli2— Geoffrey Ingersoll (@GPIngersoll) 17 февраля 2017 г.
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