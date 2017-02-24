Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт в отношении председателя «центрального республиканского банка» «ДНР».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено специальное досудебное расследование в отношении 48-летней гражданки Украины, которая перешла на сторону террористов», - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте 2015 года жительница Донецка И. Никитина, действуя умышленно, из личных идеологических соображений, решила вступить в состав «ДНР».

«Женщина заняла должность так называемого председателя «центрального республиканского банка», на которой она, обеспечивая реализацию задач политического блока террористической организации «ДНР», находится по настоящее время», – сообщили в прокуратуре.

В ее обязанности входит выдача псевдодокументов, на основе которых подчиненные обеспечивают реализацию возложенных на «банк» функций, в том числе по созданию, реорганизации и ликвидации отделений «банка»; установление курсов валют; осуществление взыскания денежных средств с юридических и физических лиц в виде налогов, а также совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на территории Донецкой области, временно неподконтрольной государственной власти Украины.

Действия Никитиной квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины как участие в террористической организации.

В связи с тем, что она продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области и работать на НВФ, ее будут судить заочно. Обвинительный акт уже направлен в суд.

За сотрудничество с НВФ обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.