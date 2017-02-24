Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой Западного гарнизона задержали во Львове хирурга медицинской службы Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного за взяточничество.
Как сообщает пресс-центр СБУ, кандидат медицинских наук требовал тысячу долларов США от отца одного из курсантов вуза за изготовление медицинских документов для освобождения его из рядов Вооруженных Сил Украины по состоянию здоровья.
Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте после получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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