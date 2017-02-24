Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с местной прокуратурой разоблачили руководство местного украинско-российского предприятия на хищении имущества аэродрома в Кропивницком. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что дельцы предоставили поддельные документы от одного из органов власти, по которым якобы получили контракт на реконструкцию неработающей взлетно-посадочной полосы аэропорта. На самом деле, по указанию учредителя фирмы, который находится в России, злоумышленники демонтировали аэродромные плиты и по фальшивым накладным вывезли их якобы в Одессу.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что после завершения сделки, директор предприятия скрывается в РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Одному из участников сделки, который находится в Кропивницком, сообщается о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.