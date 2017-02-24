также в разделеОбщество
Хирурга Академии сухопутных войск задержали за взятку 5
Фирташа освободили из-под стражи 28
Судья по делу Пасишника взяла самоотвод 7
Глава района на Житомирщине погорел на взятке 15
Умер «киборг», поднявший флаг Украины над ДАП 210
По делу «26 февраля» в Крыму установлена халатность 7 милиционеров 53
Из-за обстрелов Авдеевка снова осталась без воды 54
23 февраля. Картина дня 85
В Украину на день придет весна 67
Задержанным при ограблении банкомата в Сумах оказался бывший сотрудник СБУ 49
Главреда газеты на Донетчине будут судить за сепаратизм 35
Беглый фигурант «газового дела» объявлен в розыск 53
Эхо войны: В зоне АТО нашли авиаракеты и российский «Шмель» 44
Фирташ снова задержан в Вене 82
В Украине теперь можно оплатить коммуналку с помощью QR-кодов 33
САП подтвердила: подозреваемый по «газовому делу» Онищенко сбежал 48
Минюст создал онлайн-дом без взяток и бюрократии 47
Источник: Кандидатура Григоровича на должность главы Гослесагентства уже одобрена в МинАПК 47

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с местной прокуратурой разоблачили руководство местного украинско-российского предприятия на хищении имущества аэродрома в Кропивницком. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что дельцы предоставили поддельные документы от одного из органов власти, по которым якобы получили контракт на реконструкцию неработающей взлетно-посадочной полосы аэропорта. На самом деле, по указанию учредителя фирмы, который находится в России, злоумышленники демонтировали аэродромные плиты и по фальшивым накладным вывезли их якобы в Одессу.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что после завершения сделки, директор предприятия скрывается в РФ.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Одному из участников сделки, который находится в Кропивницком, сообщается о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги
Ботинки зимние