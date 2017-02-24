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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) отменит санкции по отношению к 15 импортерам сжиженного газа и их контрагентам в связи с тем, что Служба безопасности сняла претензии к ним. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

«23 февраля СБУ сообщила МЭРТ, что первичные данные о правонарушениях, которые осуществляют импортеры и их контрагенты, доказана частично, а причастность субъектов хозяйствования к нанесению вреда интересам Украины не доказана. На основании этой информации СБУ предлагает МЭРТ отменить действие специальных санкций относительно 15 импортеров горюче-смазочных материалов и их контрагентов», - сказано в сообщении.

В частности, речь идет о компаниях «НП-Трейдинг», «Нафтопродукт-Трейдинг», «Виолана-Тэк», «Системс Логистик Менеджмент», «Галлон-Груп», «СВГ Плюс», «Евростандарт Автогаз», «Надежда», «Олан», «Род-Ник», West Trading&Marketing Oil, Restimpex System, Tarone Trade, Ameralda Trading Limited, Danier Holdings.

Напомним, 13 февраля Министерство экономического развития и торговли Украины на основании материалов СБУ применило санкции в отношении импортеров топлива и запретило им внешнеэкономическую деятельность из-за подозрений в том, что они аккумулировали средства на оффшорных счетах и частично использовали их на финансирование НВФ в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Санкции должны были вступить в силу с 18 марта.

Позже в СМИ появилась информация, что фирмы, которые начали импортировать большие объемы сжиженного газа из России после того, как СБУ инициировало применения санкций к компаниям-импортерам, связаны с Виктором Медведчуком, а также имеют отношение к кондитерской корпорации Roshen. В Roshen опровергли эту информацию.
ForUm

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