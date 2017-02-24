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Председатель одной из райгосадминистраций Житомирской области задержан во время получения неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. грн.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, чиновника задержали в четверг, 23 февраля.

«Руководитель района за такую ​​сумму пообещал частному предпринимателю не препятствовать предпринимательской деятельности, связанной с камнеобработкой», - говорится в сообщении.

Чиновника задержали после получения им неправомерной выгоды в собственном служебном кабинете райгосадминистрации.

В настоящее время в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, продолжается досудебное расследование, которое проводится следственным отделом прокуратуры Житомирской области.

Неправомерная выгода изъята, решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ForUm

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