Сотрудники прокуратуры АР Крыма установили семь правоохранителей, допустивших халатность 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета на полуострове.

Об этом во время заседания круглого стола в рамках Дня Крыма в Верховной Раде Украины сообщил прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

«Данное уголовное производство расследуется по двум фактам: первый – незаконное препятствование представителями пророссийских организаций митингам в поддержку территориальной целостности Украины с использованием физического насилия, избиения граждан; второй – ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов, которые обеспечивали охрану общественного порядка», - отметил Мамедов.

Также он добавил, что пока прокурорами установлены семь человек – представителей правоохранительных органов, с которыми проводится соответствующая работа.

По словам Мамедова, при проведении досудебного расследования получены доказательства причастности к организации незаконного препятствования проведению мирного митинга лиц, которые были организаторами и участниками «Самообороны Крыма».

«В целом уголовное производство открыто по статьям государственной измены, покушения на территориальную целостность Украины, нанесения тяжких телесных повреждений митингующим, халатность сотрудников правоохранительных органов», - сообщил прокурор.