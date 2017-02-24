Столичные полицейские задержали судью Соломенского суда Викторию Кицюк за нарушение правил дорожного движения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Департамента патрульной службы МВД Евгений Жуков, известный как Позывной Маршал.

По его словам, судья на автомобиле остановилась посреди узкой улицы и тем самым заблокировала движение в обе стороны. Среди автомобилей, оказавшихся в пробке, был патруль полиции.

Жуков отметил, что поначалу Кицюк просили просто перепарковать автомобиль.» Но, не смотря на это, в тот же час, включился режим «дурачок» – я не я, машина не моя, я не водитель, я «пашол», муж приедет и т.д. Все это сопровождалось звонками в Генеральную прокуратуру. Собственно, оттуда и начались звонки в Управление патрульной полиции: «Че там да как!?». В итоге, после неоднократных повторений просьбы показать какие-либо документы, «Святая Виктория» была задержана. Приехал бухой «друг» и далеко от него не отставшая подруга (наверное, тоже судья). Ну, там на видео есть: «Нищеброды, вы за 8 тысяч готовы маму продать». Вот так вот думает высшая каста судей о патрульном полицейском», - написал он.

Начальник департамента патрульной службы МВД сообщил, что патрульные, которые задерживали судью, могут понести уголовную ответственность за превышение.

«Я даже боюсь представить, что судить их будет эта шикарная дама, которая так смачно курит сигаретку (на видео). Тяжело, но я не собираюсь пускать ребят под пресс. Очень хотелось, бы чтобы эта информация дошла до Президента. С такими «законопослушными» судьями мы многого достигнем! А ведь нужно было всего лишь перепарковать автомобиль и показать хоть какие-то документы!» – подчеркнул Жуков.

В свою очередь Кицюк на своей странице в соцсети Facebook категорически отрицает свою вину и обвиняет полицейских в некомпетентности.

Она также потребовала, чтобы полиция обнародовала полную запись с регистратора патрульных без нарезки.



