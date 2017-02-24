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Продолжение блокады торговли Украины с зоной АТО приведет к сокращению валютных поступлений в страну. Об этом в интервью Reuters заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, сообщает Укринформ.

«Негативные последствия для нашего платежного баланса могут быть на уровне $2 миллиардов. С одной стороны, можем увидеть уменьшение поступлений валютной выручки от металлургов, а с другой стороны - спрос на валюту, которая необходима для покупки угля», - сказала Гонтарева.

Уже почти месяц продолжается блокада железной дороги, связывающей Донбасс с остальной Украиной, и тем самым препятствуются поставки угля, необходимого для работы электростанций и предприятий металлургии, продукция которой является самой большой статьей украинского экспорта. Из-за блокады крупнейший в стране производитель стали холдинг «Метинвест» сообщил на этой неделе об остановке одного из своих заводов - Енакиевского металлургического и нескольких угольных шахт. По расчетам НБУ, в 2016 году экспорт продукции металлургии за рубеж составил $8 миллиардов, или четвертую часть совокупного экспорта.

«Если останавливается металлургия, значит, будем предпринимать антикризисные меры», - сказала Гонтарева.

Она добавила, что с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом на прошлой неделе обсуждала шаги на случай значительного обострения вооруженного конфликта на Донбассе.

«В нашем базовом сценарии макропрогноза эти события не заложены. Но у нас есть сценарий и на черный день. Мы понимаем, как будем реагировать в плане платежного баланса и банковского регулирования», - сказала Гонтарева, не раскрывая деталей.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

 
ForUm

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