Председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле обвинила нынешнего кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца в «фаворитизме чистейшей воды», сообщает Немецкая волна.

Сейчас Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством проверяет, являются ли сообщения о сомнительных повышениях в должности и выплате премий во время председательствования Шульца в Европарламенте достаточным основанием для официального расследования. Среди прочего речь идет о пресс-атташе Шульца и менеджере его нынешней предвыборной кампании Маркусе Энгельсе.

В интервью газете Ruhr Nachrichten, опубликованном в пятницу, 24 февраля, Грэсле заявила: «Шульц в первый день своей работы в качестве председателя Европарламента подписал распоряжение о том, что местом работы Энгельса значился Брюссель, хотя тот жил и работал в Берлине». Она также отметила, что Энгельс в 2012 году был отправлен в длительную служебную командировку в Берлин, где жил в то время. Но, поскольку местом его работы считался Брюссель, он получал различные надбавки и командировочные деньги.

Комитет отправил обширный опросник в управление делами Европарламента, которое должно представить ответы до 3 марта. При этом в управлении пока не видят каких-либо нарушений закона бывшим председателем парламента ЕС. Сам Шульц до сих пор не прокомментировал эти обвинения.