Блокада торговли с ОРДЛО показала зависимость отечественной энергосистемы от поставок угля с неподконтрольных территорий

Каждый день чиновники отчитываются, сколько угля осталось на украинских ТЭС. Возможно, что в ближайшее время правительству удастся договориться с теми, кто не пускает товары из ­ОРДЛО в Украину, но уже сейчас понятно, что стране нужно искать альтернативу антрациту, который добывают на неподконтрольных территориях. Ведь от новой блокады никто не застрахован. По крайней мере до того момента, пока неподконтрольные территории находятся вне украинской юрисдикции.

Переходить на другой уголь

Как говорят эксперты, украинские ТЭС потребляют два типа угля. 65% - это уголь марки «Г», или газовый, а 35% - уголь марки «А», или антрацит. Если первый тип топлива у нас есть в достаточном объеме, то все шахты, которые добывают антрацит, находятся в зоне АТО. Логично было бы переводить блоки, которые работают на антраците, на газовый уголь. Но тут есть несколько проблем.

Во-первых, 8 из 12 ТЭС, которые находятся на подконтрольной Украине территории, принадлежат компании ДТЭК Рината Ахметова. Этой же компании принадлежат шахты, которые добывают антрацит на неподконтрольной Украине территории. С учетом, что многие политики прогнозируют, что в этом или следующем году Донбасс вернется в состав Украины, можно понять нежелание ДТЭК проводить модернизацию своих станций. Что им потом делать со своим антрацитом, если все блоки переведут на газовый уголь?

Второй важный момент - угля газовой группы у нас хоть и больше, но его не хватит, чтобы заменить весь антрацит. Получается, нужно увеличивать добычу. Но, по словам министра энергетики Игоря Насалика, этот уголь получается очень дорогим. На этой неделе он привел статистику, согласно которой себестоимость добычи угля как минимум на 18 шахтах превышает стоимость, заложенную в тариф на электроэнергию (1730 грн/тонну). И только на 4 шахтах стоимость добычи меньше. А некоторые и вовсе добывают уголь по 2800 грн за тонну, что сопоставимо с импортным.

Экономист Андрей Блинов говорит, что при такой цене проще импортировать уголь, а не развивать собственную добычу с высокой себестоимостью. Ведь по данным таможни, Украина закупала уголь за рубежом в 2016 году по 73,6 долл./т, что составляет эквивалент около 2000 грн/т.

Импортировать топливо

Можно, конечно, закупить импортный антрацит. Благо его добывают в ЮАР, Австралии и соседней России. Но где гарантия, что под видом российского топлива мы не купим тот же донбасский антрацит - только дороже?

Кроме того, импортный уголь существенно дороже донбасского. По оценкам экспертов, тонна импортного антрацита будет стоить около 100 долларов, или около 2700 грн. за тонну. При покупке такого угля тут же встанет вопрос о повышении тарифов на электричество.

Снизить потребление

Ну и наконец еще один вариант решения проблемы - это существенное снижение потребления электричества. Ведь, как известно, уголь сжигается на станциях в тот момент, когда происходят пиковые нагрузки на энергосистему. В этот же момент начинают на полную катушку работать и гидроэлектростанции.

- В этом году, слава богу, снежная зима и есть наполненные водохранилища, - поясняет эксперт по энергоэффективности Игорь Черкашин. - Практически все маневры идут за счет гидроэнергетиков. Но это не константа. Вода спадет, графики поменяются. И снова встанет вопрос об угольной генерации или его замещении мазутом или газом.

По его словам, пиковые нагрузки в рабочие дни наблюдаются утром и вечером. В выходной день - вечером. Получается, что львиная доля этого вечернего потребления приходится на освещение.

- Правительству нужно реально заниматься энергоэффективностью в освещении, - говорит Игорь Черкашин. - Тем самым сокращать зависимость от угля, снижать выбросы парниковых газов и уменьшать затраты бюджетов всех уровней и простых людей.