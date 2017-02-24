Нижняя палата парламента Нидерландов не поддержала предложение социалистов относительно подписания Киевом дополнительного политического документа, который касается Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Соответствующее голосование состоялось 23 февраля в Гааге, сообщает УНИАН.
Предложение социалистов поддержки не нашло и было отклонено.
Напомним, 23 февраля Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать Верхняя палата (Сенат).
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