также в разделеПолитика
Артеменко пришел на допрос в прокуратуру 6
Гройсман хочет цивилизованную службу вместо налоговой милиции 18
В Раду принесли Ждуна 45
СМИ: Кононенко и Грановский ходят на встречи Порошенко и Грицака 47
Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала СА с Украиной 44
ГФС: Налоговая милиция продолжает работать в правовом поле 33
Рада взялась за изменение «закона Савченко» 119
ВР не смогла определиться с аудитором в НАБУ 17
Гончаренко: Мое похищение – это спецоперация СБУ 215
КИУ: Половина партий в Раде имеют страницы в российских соцсетях 26
Гончаренко нашли. Похитители задержаны 236
Нардеп: Гончаренко могли похитить из-за истории с Берлинской стеной 66
Постпред Украины в Совете Европы обвинил российского посла во лжи 134
По факту похищения Гончаренко начато уголовное производство 43
Червакова: Гончаренко похитила группа сепаратистов с целью пыток 63
МИД: Россия отказывается выполнять условия «Минска» 55
В БПП заявляют, что Гончаренко поехал в Одессу на важную встречу 41
ВР просит правоохранителей создать специальный штаб по поиску Гончаренко 44

Нижняя палата парламента Нидерландов не поддержала предложение социалистов относительно подписания Киевом дополнительного политического документа, который касается Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Соответствующее голосование состоялось 23 февраля в Гааге, сообщает УНИАН.

Предложение социалистов поддержки не нашло и было отклонено.

Напомним, 23 февраля Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать Верхняя палата (Сенат).

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Ботинки зимние