Члены НВФ продолжают обстреливать поселок Водяное на мариупольском направлении. Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

«Для врага Водяное давно стало своеобразной мишенью. На днях украинские позиции враг в очередной раз обстрелял из тяжелой артиллерии. Также запрещенные Минскими договоренностями 120 миллиметровые мины «легли» неподалеку от жилых домов», - говорится в сообщении.

Военные признаются, что чудом никто не пострадал.

«С той стороны нам противостоит вражеская минометная батарея. Огонь ведется преимущественно ночью. Противник коварный. Похоже, что боевики не слышали о «режиме тишины». Стреляют из танков, гранатометов, пулеметов, регулярно устраивают провокации. Из-за их преступных действий почти все местные жители покинули поселок. Осталось около 15 жильцов», – рассказывает командир взводного опорного пункта.

В штабе подчеркивают, что морские пехотинцы твердо стоят на своих позициях. «В случае каких-либо нестандартных действий противника – ответ будет мгновенным и адекватным», - заверили в руководстве.

Видео последствий обстрела опубликовала пресс-служба Минобороны.