также в разделеПроисшествия
Сутки в АТО: 83 обстрела, один военный погиб, двое – ранены 57
На Закарпатье возле ресторана расстреляли мужчину 56
Найденный мертвым на Луганщине пограничник подорвался на взрывном устройстве 35
В центре Львова произошла массовая драка с участием белорусов 344
В Коломые горел военный палаточный городок, есть пострадавшие 63
В Одессе произошла потасовка во время возложения цветов к Вечному огню 90
В Сумах со стрельбой задержали грабителя, ранен полицейский 91
За прошлые сутки на дорогах Украины погибли 8 человек 19
Пограничника нашли мертвым на обочине дороги в Луганской области 90
АТО: НВФ применили «Грады» и танки, один военный ранен 40
Стрельба в Кропивницком: Полиция расследует покушение на убийство 106
На Закарпатье перекрыли трассу для фур 90
Сутки в АТО: 74 обстрела, двое военных ранены 26
На Одесчине в результате взрыва газа погибли два человека 33
На Луганщине в результате обстрела ранена женщина 35
За прошлые сутки погиб один украинский военный, еще один – ранен 1568
Во Львове бабушку убила глыба льда, упавшая с крыши церкви 135
Сутки в АТО: 1 военный пропал без вести, 9 получили ранения и травмы 38

Члены НВФ продолжают обстреливать поселок Водяное на мариупольском направлении. Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

«Для врага Водяное давно стало своеобразной мишенью. На днях украинские позиции враг в очередной раз обстрелял из тяжелой артиллерии. Также запрещенные Минскими договоренностями 120 миллиметровые мины «легли» неподалеку от жилых домов», - говорится в сообщении.

Военные признаются, что чудом никто не пострадал.

«С той стороны нам противостоит вражеская минометная батарея. Огонь ведется преимущественно ночью. Противник коварный. Похоже, что боевики не слышали о «режиме тишины». Стреляют из танков, гранатометов, пулеметов, регулярно устраивают провокации. Из-за их преступных действий почти все местные жители покинули поселок. Осталось около 15 жильцов», – рассказывает командир взводного опорного пункта.

В штабе подчеркивают, что морские пехотинцы твердо стоят на своих позициях. «В случае каких-либо нестандартных действий противника – ответ будет мгновенным и адекватным», - заверили в руководстве.

Видео последствий обстрела опубликовала пресс-служба Минобороны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние