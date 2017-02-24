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В матче 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся в Харькове,  донецкий «Шахтер» проиграл испанской «Сельте» и выбыл из борьбы в турнире.

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает УНИАН.

Горняки до последней минуты основного времени игры сохраняли столь желанную для себя ничью, но на 90-й минуте получили весьма спорный пенальти в свои ворота, который реализовал Аспас - 0:1.

Этот момент, как оказалось позже, подломил команду. В дополнительное время игроки «Шахтера» выглядели явно неубедительно и гол Кабраля на 110-й минуте оказался вполне логичным - 0:2. Судьба матча была предрешена, так как «Шахтеру» нужно было в оставшиеся минуты забить два гола.

Таким образом, в сезоне 2016/17 из еврокубков выбыла последняя украинская команда.
ForUm

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