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Киевсовет разорвал договор аренды с общественной организацией  «Международный творческий центр Яна Табачника» на Днепровской набережной в районе залива Берковщина Дарницкого района столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, решение поддержали 79 депутатов.

Соответствующий земельный участок площадью 8,15 га в 2003 году был передан в долгосрочную аренду сроком на 25 лет международной общественной организации «Международный творческий центр Яна Табачника» для строительства, эксплуатации и обслуживания элитарного клуба «Честь имею».

«Данное решение не учитывало вывод Государственного управления экологии и природных ресурсов и не соответствовало нормам Водного и Земельного кодекса Украины», - заявили в пресс-службе.

В соответствии с этим, Киевсовет в 2005 году отменил предыдущее решение и обязал Главное управление земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации прекратить договор аренды соответствующего участка.

Однако в 2008 году, согласно с последующим решением, землю снова отдали в аренду «Международному творческому центру Яна Табачника».

«Такое решение препятствовало реализации планов территориальной общины Дарницкого района по созданию на этом участке парка «Берковщина». Поэтому Киевсовет разорвал соответствующий договор аренды», - отмечается в сообщении.  
ForUm

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