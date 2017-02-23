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С начала года в Украине зарегистрировано более 50 тысяч новых предпринимателей. Такие данные озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами на ПАО «ФЭД» в Харькове, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы видим сегодня по первым двум месяцам достаточно положительную динамику по выплате минимальной заработной платы, уменьшение на 16% безработицы, увеличение на 47% вакансий, которые создаются в Украине. В том числе мы фиксируем сегодня по январю 27 тыс. новых экономически активных предпринимателей. Уже за 21 день февраля мы имеем рост в том числе на 27 тыс. предпринимателей. Экономика развивается, значит, мы имеем очень хорошие основы», - заявил премьер.

Он отметил, что 91% из тех предприятий, которые закрывались после повышения минимальной заработной платы, не совершали никакой хозяйственной деятельности и не платили налогов.

По словам Гройсмана, экономика Украины в 4 квартале 2016 года показала достаточно хороший сигнал роста на 4,7%.

«Это означает, что в Украине будет производиться больше продукции, рабочих мест будет больше, заработная плата будет больше и экономика будет производить как национальный продукт, так и укреплять нашу экономическую, финансовую независимость. Это единственный путь вывода страны из кризиса», - заявил премьер.

Напомним, с 1 января 2017 года вступил в силу Закон № 1774-VIII, согласно которому ФЛП, которые не будут получать доходов в 2017 году, также обязаны платить ЕСВ, минимальный размер которого с 1 января составляет 704 грн. Ранее ФЛП, которые не получали доходы в отчетном месяце, имели право не платить ЕСВ.

Соответствующий законопроект парламент принял 6 декабря, Президент Украины подписал его 27 декабря.

Государственная фискальная служба планирует проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 - начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога. 
ForUm

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