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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об изменении с 1 марта 2017 года тарифов на электроэнергию для промышленности. Соответствующее решение было принято на очередном заседании НКРЭКУ.

По сравнению с февралем 2017 года в марте для промышленных потребителей 19 из 32 энергопоставляющих компаний уровень розничных тарифов первого класса напряжения (35 кВ и выше) в среднем снизится на 1,1%, для потребителей 23 из 32 лицензиатов комиссии второго класса напряжения (меньше 35 кВ) в среднем снизится на 1,4%, сообщает УНИАН.

Например, тарифы для клиентов «Киевэнерго» для первого класса напряжения с 1 марта снизятся на 1% –до 146,22 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 3,2%, до 165,27 копейки за 1 кВт-ч.

Для потребителей «ДТЭК Днепрооблэнерго» тарифы для первого класса напряжения снизятся на 0,04% –до 140,96 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 2,2%, до 164,65 копейки за 1 кВт-ч.

В свою очередь, тариф для промышленных потребителей первого класса напряжения «ДТЭК Донецкоблэнерго» с 1 марта вырастут на 0,9% –до 153,78 копейки за 1 кВт-ч, для потребителей второго класса – на 0,8%, до 195,55 копейки за 1 кВт-ч. Согласно тексту документа, данное решение обусловлено переходом к рыночному формированию тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

До момента полного перехода к рыночному тарифообразованию (когда цена на электроэнергию будет формироваться без участия Нацкомиссии, а только по согласию поставщика и потребителя) НКРЭКУ будет выполнять функцию по утверждению тарифов, составленных облэнерго для своих клиентов.

Напомним, НКРЭКУ с 1 февраля повысила тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на 1-3%.
ForUm

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