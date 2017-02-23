Адвокаты первой леди США Мелании Трамп повторно подали иск о защите чести и достоинства к британской газете Daily Mail.

Как сообщает Русская служба ВВС, в новой жалобе адвокаты Трамп убрали слова о том, что из-за публикации в газете она не смогла воспользоваться выпадающей раз в жизни возможностью заработать на собственном бренде.

Из-за этой фразы Трамп раскритиковали за желание получить финансовые выгоды от того, что она является первой леди США.

Daily Mail в августе прошлого года опубликовала заметку, намекавшую на то, что Мелания Трамп якобы была связана с агентством, предоставлявшим эскорт-услуги, до того, как выйти замуж за Дональда Трампа.

Газета в начале сентября дала опровержение, заявив, что подобные рассуждения не имели под собой никаких оснований и выразив сожаление в связи с публикацией, которая к тому моменту была убрана с сайта издания.

В исковом заявлении содержится требовании о выплате компенсации морального ущерба со стороны газеты в сумме 150 млн долларов.

В первоначальном иске говорилось, что у Трамп появилась «уникальная выпадающая раз в жизни возможность… запустить широкомасштабный бренд во множестве продуктовых категорий, каждая из которая могла бы установить деловые отношения на много миллионов долларов на несколько лет, в течение которых она будет одной из самых часто фотографируемых женщин в мире».

Речь шла о таких продуктовых категориях как одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия, косметика, средства по уходу за волосами и кожей, а также парфюмерия.

В ответ на критику адвокат Чарльз Хардер заявил, что у госпожи Трамп не было планов заработать на статусе первой леди.

В новой версии иска говорится о том, что Мелания Трамп испытала эмоциональные страдания в связи с публикацией в газете.

«Ложные и клеветнические заявления о госпоже Трамп нанесли огромный ущерб ее личной и профессиональной репутации и потенциальным экономическим возможностям, а также сильно оскорбили ее и привели к эмоциональному стрессу», - говорится в иске.

Мелания Трамп также подала в суд на американского блогера Вебстера Тарпли, который тоже намекал на работу бывшей модели в эскорте. Дело было улажено после того, как Тарпли принес извинения и согласился выплатить «существенную сумму», сообщил адвокат Мелании Трамп.