В целом за 2010-2013 годы число занятых в возрасте 15-70 лет выросло в Украине на 236 тыс. работников. А за 2014-2016 рынок труда Украины сжался на 1,1 млн. человек. Соответствующие данные обнародовал на своей странице в Facebook экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Единственно возможный способ реального прогресса в росте занятости – активизация экономики. Это не быстро, но надежно. Каждый процент роста числа занятых давался нашему правительству огромным трудом, но в целом за 2010-2013 годы число занятых в возрасте 15-70 лет выросло на 236 тыс. работников. А за 2014-2016 рынок труда Украины сжался на 1,1 млн. человек (для сопоставимости я не учитывал работников Донбасса и Крыма). Причем это данные без сезонного падения в последнем квартале, цифры в реальности будут еще более неприятными для нынешней власти», - написал он.

Арбузов считает, что представители власти преувеличивают позитивный эффект от повышения минимальной зарплаты до 3200 гривен.

«Правительство может говорить что угодно и делать любые пиар-акции. Можно еще раз провести девальвацию и подстегнуть цены в два раза. Но экономика от этого не заработает. А 1 млн. самых активных украинцев уже уехали за границу», - написал он.