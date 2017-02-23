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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «ТРК «Украина» за трансляцию сцен последствий насилия в выпуске программы «Говорит Украина».

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, проверка назначена по обращению ОО «Детектор медиа» 23 февраля.

«Общественная организация просит регуляторный орган провести внеплановую проверку лицензиата, поскольку в передаче «Говорит Украина» вечером 6 февраля с 19:45 до 21:00 демонстрировались сцены с последствиями насилия, крови, изувеченного человеческого тела», - говорится в сообщении.

Мониторингом Нацсовета зафиксировано, что специальное предупреждение о содержании передачи было размещено в начале трансляции.

Показ такой передачи до 23:00 может навредить несовершеннолетний аудитории.

«Поэтому проверка должна выяснить соблюдение компанией требований абзаца восьмого части второй статьи 6, части пятой статьи 28, части второй статьи 62 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» (о защите детей от вредного контента)», - заявили в организации.

Кроме того, Нацсовет принял к сведению результаты проверки этого вещателя по показу фильма «Старшая сестра». Было установлено, что телерадиоорганизация придерживается требований пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и после официального предупреждения об отмене прокатного удостоверения этого фильма прекратила его трансляцию.
ForUm

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