В Одессе возле Аллеи Славы возникла потасовка между людьми, приехавшими возложить цветы к Вечному огню, и полицией, сообщает 112 Украина.

По данным корреспондента телеканала, около 10 утра в полицию поступило сообщение о минировании Аллеи Славы и окружающей территории. Территорию оцепили, всех людей эвакуировали. В это время начали собираться люди, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

Через некоторое время появились представители различных патриотических организаций, и стали возникать словесные перепалки между двумя сторонами. Полиция стороны конфликта разделяла.

Как пишет «Думская», на Аллею Славы приехали автобусы с ветеранами и пенсионерами.

Бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко сообщил, что организатором сбора выступил активист Куликова поля Морис Ибрагим.

Когда возникла опасность реальных столкновений, полиция задержала одну из женщин, которая пришла возложить цветы, с формулировкой, что они предупреждали возможные хулиганские действия. Когда женщину пытались посадить в полицейский автомобиль, ее сторонники пытались не дать увезти ее. Тогда возникла стычка с полицией.

«После этого людей стали по 10-15 человек подпускать к Вечному огню, чтобы возложить цветы. В настоящее время большая часть присутствующих уже возложила цветы, и люди постепенно расходятся», - сообщает корреспондент телеканала.