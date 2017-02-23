На встрече нормандской четверки в Мюнхене российская сторона показала, что не намерена выполнять условия Минских соглашений. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, сообщает LIGA.net.

«Мы сейчас в той ситуации, когда российская сторона в ходе переговоров в Мюнхене засвидетельствовала, что не имеет никакого намерения выполнять свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями», - сказал он.

Он добавил, что указ президента РФ о признании «паспортов», выданных в ОРДЛО, отказ российской стороны отдать приказ прекратить стрелять на территорию Украины по позициям ВСУ свидетельствует о том, что «Москва делает абсолютно агрессивные шаги и таким способом срывает весь минский и нормандский процесс».

Напомним, 18 февраля состоялась встреча в рамках нормандского формата в Мюнхене, на которой обсуждали выполнение Минских соглашений.