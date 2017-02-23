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Три из шести парламентских партий имеют официальные страницы и активно используют в своей работе российские социальные сети.  Об этом сообщается на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

Так, ВО «Батькивщина», Радикальная партия Олега Ляшко и «Оппозиционный блок» имеют зарегистрированные страницы в сети «Вконтакте». «Оппозиционный блок» также ведет страницу в сети «Одноклассники».

Среди внепарламентских партий официальная страница в сети «ВКонтакте» у ВО «Свобода». Эта информация указана на официальных веб-сайтах политических партий.

Кроме этого, персональную страницу в сети «Вконтакте» имеет лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

«На соответствующих страницах ведется активная работа с аудиторией, ежедневно публикуются 5-10 информационных сообщений, добавляются фото и видеоматериалы. К примеру, у страницы ВО «Свобода» «ВКонтакте» 21 тыс. читателей, у страницы Олега Ляшко - 89 тыс. подписчиков», - говорится в сообщении.

«Еще 1 августа прошлого года СБУ рекомендовала украинским гражданам отказаться от использования российских социальных сетей. Поэтому мы не можем найти ни одного логического объяснения, почему в сети «ВКонтакте» активно работает, к примеру, партия ВО «Свобода» и рекламирует эту страницу на своем официальном сайте», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

ОН отметил, что кроме моральной стороны, активность украинских политиков и партий в российских соцсетях содержит ряд прямых угроз. «В частности, Россия может осуществлять информационные диверсии и вмешиваться в избирательный процесс в Украине. К примеру, распространяя недостоверную информацию от имени украинских политиков или партий», - добавил Кошель.

Напомним, что в июле 2016 года в России был принят так называемый «пакет Яровой» - ряд законов, которые предоставляют российским спецслужбам доступ к личным данным пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
ForUm

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