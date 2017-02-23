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В Украине накопилось столько мусора, что электричество от его сжигания сделает ненужным уголь из оккупированной части Донбасса. Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

Он отметил, что отсутствие установленных законодательством «зеленых» тарифов на электроэнергию от сжигания твердых бытовых отходов исключает строительство мусоросжигательных заводов в Украине. «Есть два способа очистки Закарпатья от мусора, который накапливается много лет и во время паводков позорит область перед Словакией и Венгрией. Первый – это раздельная сортировка, которая является затратной и требует утилизации значительной части отходов. И второй – сжигание отходов с производством электроэнергии, отоплением помещений, подогревом воды и подачей остатков электричества в Единую энергетическую систему», – отметил он.

«К нам неоднократно приезжали инвесторы из разных стран мира, которые готовы строить современные, экологически безопасные мусоросжигательные заводы. Однако им нужна прибыль от продажи электроэнергии, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не установила тариф за электроэнергию от сжигания мусора», – подчеркнул глава ОГА.

По словам Москаля, пока такой тариф не будет введен законодательством, проблема с мусором не будет решена. «За прошедшие десятилетия на Закарпатье в том числе и по Украине в целом накопилось столько отходов, что их сжигание с избытком перекрыло бы потребности в электроэнергии, которую мы получаем от антрацита с оккупированных территорий на Донбассе. При этом современные мусоросжигательные заводы способны перерабатывать не только свежие, но и старые отходы, поэтому за несколько лет они вычистили бы Закарпатье от закрытых и стихийных свалок. Однако инвестор, вкладывающий деньги в строительство завода, хочет получать прибыль за проданную в Единую энергетическую систему электроэнергию, а на региональном уровне этот вопрос решить невозможно. Поэтому я обратился в НКРЕП с просьбой инициировать внесение соответствующих изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике». Введение «зеленого» тарифа за электроэнергию от сжигания мусора стимулирует инвестиции в мусороперерабатывающую отрасль и позволит очистить страну от отходов», – подытожил он.
ForUm

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