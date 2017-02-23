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Ночью 23 февраля во Львове у одноименной гостиницы на проспекте Черновола произошла массовая драка с участием граждан Беларуси.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, около 1 ночи перед входом в отель возник конфликт между львовянами и гражданами Беларуси, переросший в драку.

На место прибыли патрульные, которые разняли дерущихся. Инспекторы составили административный протокол на 31-летний львовянина за мелкое хулиганство, поскольку он нецензурно выражался в отношении полицейских и агрессивно вел себя, добавили в пресс-службе патрульной полиции Львова, сообщает ZAXID.NET.

Медики сообщили, что к ним за помощью обратилось трое граждан Беларуси. Их осмотрели и диагностировали ушибы. После оказания медпомощи отпустили.

Другие обстоятельства будут выяснять следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Лидер местного «Правого сектора» Тарас Бобанич (Хаммер) заявил, что ему ничего неизвестно о причастности представителей ПС к драке.
ForUm

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