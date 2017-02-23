Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа не видит возможности возвращения России в «Большую восьмерку» до мирного урегулирования конфликта на Донбассе с сохранением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом он заявил на брифинге в четверг, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Укринформ.

«Относительно возвращения России в G8, в первую очередь, нужно ждать мирного разрешения конфликта (на Донбассе. - Ред.), именно обращая особое внимание на соблюдение суверенитета, единства и целостности Украины. Пока конфликт не будет исчерпан, страны («Большой семерки») не смогут дать какого-то ответа», - сказал Чечилиа.

Он добавил, что вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе обсуждается в нормандском формате и в формате ОБСЕ.

Посол еще раз подчеркнул, что пока конфликт не будет решен, «альтернативных решений (относительно возвращения России в G8. - Ред.) я не вижу».