Сегодня, 23 февраля, в Киеве возле станции метро «Минская» неизвестные похитили человека, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В главке отметили, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от прохожего о том, что он стал свидетелем похищения человека.

По словам заявителя, мужчины в возрасте около 30 лет силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В салоне «Опеля» он видел двух злоумышленников. В руках у мужчины, который сидел за рулем, очевидец заметил оружие.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все подробности и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения. Ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям. Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета Оболонского управления полиции. Проводится проверка», – сказано в сообщении.