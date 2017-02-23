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Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО «Киевэнерго» с начала 2017 года выросла на 896, 8 млн грн и на 1 февраля составила 4 736 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Наибольшую задолженность за отопление и горячую воду перед «Киевэнерго» имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы – 2 241,1 млн грн и 888,2 млн грн соответственно», - говорится в сообщении.

Критическая ситуация с расчетами сохраняется в Шевченковском (612,9 млн грн) и Печерском (408,6 млн грн) районах.
ForUm

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