В 2017 году украинская армия получит около 60 отремонтированных и модернизированных летательных аппаратов. Об этом заявил командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов, сообщает «Народная армия».

«От предприятий концерна «Укроборонпром» в этом году мы должны получить около 60 отремонтированных и модернизированных самолетов. Это истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и учебно-боевые Л-39», – отметил он.

Кроме того, по словам Дроздова, в Воздушные Силы поступит в 5 отремонтированных и частично модернизированных зенитных ракетных комплексов и более 15 средств радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

«В целом мы планово продолжаем процесс модернизации всей линейки техники, которая находится на вооружении Воздушных сил. Продолжаются опытно-конструкторские работы по разработке новых радиотехнических станций, модернизации зенитных ракетных комплексов и самолетов», – подчеркнул он.