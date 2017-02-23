Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявляет, что Нацбанк может предоставить бывшим акционерам «ПриватБанка» 5-10 лет на погашение долгов.

Об этом в интервью агентству Reuters сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева, сообщают Украинские новости.

Гонтарева заявила, что для независимого аудита активов «ПриватБанка» новый менеджмент уже нанял аудиторскую компанию Ernst & Young.

Кроме того, будет отобрана международная компания для управления проблемным портфелем, как это согласовано с МВФ.

«Международная компания нанимается, чтобы не было никаких нерыночных условий, никаких оценок активов по неправильной стоимости, чтобы было понятно, кто бенефициарные владельцы этих активов, и как они собираются кредиты отдавать», - добавила Гонтарева.

По ее словам, до конца 1-го полугодия должна пройти проверка способности компаний, которым «ПриватБанк» занял деньги, рассчитаться с ним в ближайшие 5-10 лет.

«Если этого не происходит, то тогда (было) доведение банка до банкротства. Это - вопрос наших всех правоохранительных органов и банк будет подавать иски», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос об ответственности бывших акционеров.

Гонтарева сказала, что кроме реструктуризации кредитного портфеля «ПриватБанка» регулятор задумывается над решением проблемы неработающих кредитов в секторе в целом, где их доля возросла до 50% за несколько лет экономического кризиса и девальвации гривни.

Бывшие акционеры «ПриватБанка» обязались реструктуризировать кредиты юридическим лицам до июля 2017 года.

Ранее банк контролировался Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.