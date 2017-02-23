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Украинский беспилотный минибронетранспортер «Фантом» вошел в пятерку самых интересных боевых машин на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2017, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

«Среди тысяч экспонатов из 50 стран, представленных на IDEX-2017, именно украинский «Фантом» вошел в топ-5 выставки», – сообщается на официальной странице Главы государства в Facebook.

По словам Президента, авторитетное аналитическое издание Defence Blog назвало отечественный беспилотный минибронетранспортер наиболее интересной современной боевой машиной. «Украинское - лучшее!», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, в августе 2016 года государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные оборонные предприятия Украины, презентовал беспилотный многофункциональный минибронетраспортер «Фантом».
ForUm

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