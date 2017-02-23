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Верховная Рада упростила процедуру налогообложения наследства.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего законопроекта №0940 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства и уточнения некоторых положений» проголосовали 278 народных депутатов.

Как отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту, документом  предлагается отменить налогообложение и осуществление денежной оценки объектов наследия, полученных первой и второй очередью родства с наследодателем.

Принятым документом предлагается установить, что облагаемые по нулевой ставке налога на доходы физических лиц объекты наследия, наследуются не только членами семьи наследодателя первой степени родства, как это предусмотрено действующими требованиями Налогового кодекса Украины, но и объектами наследия, что наследуются членами семьи второй степени родства.
Мария Пастернак, ForUm

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