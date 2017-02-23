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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о пересмотре правил посещения трансгендерами общественных туалетов, которые были приняты при предыдущем президенте страны Бараке Обаме, сообщает ВВС.

Согласно введенным Обамой правилам, государственные школы должны разрешать школьникам-трансгендерам посещать туалеты в соответствии с полом, с которым они идентифицируют себя сами. Эти нововведения рассматривались как одно из важнейших достижений президентства Барка Обамы.

В среду министерства юстиции и образования США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они приняли решение отозвать и отменить предыдущие правила.

Как заявлял ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп считает, что этим вопросом не должно заниматься федеральное правительство и его следует оставить на усмотрение властей штатов.

Администрация Барака Обамы выпустила правила о посещении туалетов трансгендерами в мае прошлого года. Лоретта Линч, которая тогда занимала пост генерального прокурора США, пояснила, что это должно защитить подростков от дискриминации со стороны сверстников.

Это решение вызвало горячие дебаты между защитниками традиционных ценностей и поборниками социального прогресса, не утихавшие на протяжении всего прошлого года, и привело к разделению в обществе.

Критики решения утверждали, что, принимая его, федеральное правительство превысило свои полномочия, и что оно ставит под угрозу приватность и безопасность учеников.

 
ForUm

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