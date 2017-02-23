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Венгрия решила отозвать свою заявку на проведение Олимпийских игр 2024 года.

Об этом Reuters заявил представитель правительства страны Золтан Ковач.

«После того, как местные противники кандидатуры Будапешта для проведения Олимпиады на прошлой неделе собрали четверть миллиона подписей под петицией о проведении референдума по заявке, мэр Будапешта Иштван Тарлош предположил, что город может выйти из гонки», - сказано в сообщении.

Таким образом, претендентами на проведение Олимпиады-2024  остаются два города - Париж и Лос-Анджелес.

 

 
ForUm

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