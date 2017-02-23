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Российские пограничники задержали на границе с оккупированным Крымом гражданина Украины, который якобы был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

«В ходе проверки документов одного из лиц в пункте пропуска Армянск, контролер установил, что украинец находится в федеральном розыске по инициативе ОМВД России по г. Судак», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в ходе дополнительных проверочных мероприятий стало известно, что 36-летнего мужчину подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, квалифицирующегося по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Также сообщается, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде до рассмотрения уголовного дела в судебном порядке.


 
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