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Российский актер Сергей Анисифоров, принимавший участие в Евромайдане, выиграл длившееся почти три года судебное разбирательство против Миграционной службы Украины и получил статус беженца. Об этом он написал в Facebook.

«Суд по статусу беженца сегодня выиграл. Одесский Окружной апелляционный суд окончательно поставил точку в моем многолетнем деле. Суд обязал Миграционную службу Украины предоставить статус беженца или дополнительную защиту», - отметил он.
ForUm

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