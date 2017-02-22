Российский актер Сергей Анисифоров, принимавший участие в Евромайдане, выиграл длившееся почти три года судебное разбирательство против Миграционной службы Украины и получил статус беженца. Об этом он написал в Facebook.

«Суд по статусу беженца сегодня выиграл. Одесский Окружной апелляционный суд окончательно поставил точку в моем многолетнем деле. Суд обязал Миграционную службу Украины предоставить статус беженца или дополнительную защиту», - отметил он.