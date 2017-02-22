Кабинет Министров уволил Андрея Заику с должности председателя Государственной экологической инспекции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.



В ведомстве напомнили, что 11 января 2017 правительство поручило провести служебное расследование деятельности Заики. На время его проведения он был отстранен от исполнения обязанностей.



Кроме того, была создана комиссия Минприроды по проверке деятельности Госэкоинспекции о состоянии реализации политики в сфере государственного надзора с июня 2015 года по январь 2017 года и начата проверка.



«В своих выводах комиссия рекомендовала министру экологии и природных ресурсов присоединить акт о результатах проверки Госэкоинспекции, в котором установлено наличие в действиях Заики признаков дисциплинарных проступков, к материалам дисциплинарного производства комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. А также направить в правоохранительные органы акт о результатах проверки со всеми материалами для рассмотрения и реагирования», - сказано в сообщении.



Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что намерен инициировать увольнение Заики с должности руководителя Государственной экологической инспекции в связи с признаками коррупции в его деятельности.